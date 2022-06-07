Скрипач-виртуоз Коля Блахер воссоединяется с Таллиннским камерным оркестром
10 и 11 июня в представительных концертных залах в Таллинне и Тарту выступит многолетний концертмейстер Берлинского филармонического оркестра виртуоз скрипки с балтийско-немецкими корнями Коля Блахер.
Коля Блахер – скрипач-виртуоз с примечательной карьерой. В престижной нью-йоркской Джульярдской школе он обучался под руководством Дороти Делэй, а в Зальцбурге его ментором был Шандор Вег. С 1993 по 1999 год он был концертмейстером Берлинского филармонического оркестра, сотрудничая с множеством именитых оркестров, таких как Мюнхенский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Северогерманского радио, Лейпцигский оркестр Гевандхауза, Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия и Балтиморский симфонический оркестр. Ему доводилось работать с такими известными дирижерами, как Кирилл Петренко, Владимир Юровский, Дмитрий Китаенко, Марис Янсонс, Маттиас Пинчер, Маркус Штенц, Симона Янг и Ашер Фиш.
Около десяти лет Коля Блахер под руководством легендарного дирижера Клаудио Аббадо, был первой скрипкой Берлинского филармонического оркестра и Оркестра Люцернского фестиваля. Теперь выдающийся виртуоз выступает на самых престижных сценах мира, наслаждаясь одновременно ролями солиста и камерного музыканта.
У Коли Блахера корни в Эстонии. Его отец, композитор Борис Блахер (1903–1975), был из балтийских немцев. А отец Бориса Блахера родился в Таллинне и трудился банкиром. Из-за работы отца семейства семья часто переезжала, и будущий композитор вырос в мультикультурной среде, где говорили на немецком, эстонском, русском, английском, китайском и итальянским языках.
Блахер играет на ценной скрипке работы мастера Гварнери дель Джезу – инструмент, созданный почти 300 лет назад, в руках виртуоза издает исключительно яркие звуки.
Блахер особенно любит венских классиков, подобных Бетховену, и современную музыку, поэтому его воссоединение с Таллиннским камерным оркестром сулит слушателям грандиозные музыкальные впечатления. В концертной программе мировая классика — Концерт Прокофьева для скрипки с оркестром №2 g-moll и блистательная Симфония №6 Бетховена «Пасторальная».
На концертах Блахер выступит одновременно в роли солиста и дирижера. Последние пять лет в центре внимания художественной деятельности Блахера стоит переосмысление роли солиста. Управляя оркестром – с позиции как солиста, так концертмейстера –, он регулярно сотрудничал с многими коллективами.
Концерты Коли Блахера и Таллиннского камерного оркестра пройдут 10 июня в зале Эдуарда Тубина Тартуского музыкального училища имени Хейно Эллера и 11 июня в концертном зале «Эстония». Начала концертов в 19:00. Билеты в продаже в Piletilevi, по льготным ценам организатор концертов Таллиннская филармония предлагает билеты ученикам школ, студентам, учителям и пенсионерам.