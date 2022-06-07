Скрипач-виртуоз Коля Блахер воссоединяется с Таллиннским камерным оркестром

Коля Блахер – скрипач-виртуоз с примечательной карьерой. В престижной нью-йоркской Джульярдской школе он обучался под руководством Дороти Делэй, а в Зальцбурге его ментором был Шандор Вег. С 1993 по 1999 год он был концертмейстером Берлинского филармонического оркестра, сотрудничая с множеством именитых оркестров, таких как Мюнхенский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Северогерманского радио, Лейпцигский оркестр Гевандхауза, Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия и Балтиморский симфонический оркестр. Ему доводилось работать с такими известными дирижерами, как Кирилл Петренко, Владимир Юровский, Дмитрий Китаенко, Марис Янсонс, Маттиас Пинчер, Маркус Штенц, Симона Янг и Ашер Фиш.

Около десяти лет Коля Блахер под руководством легендарного дирижера Клаудио Аббадо, был первой скрипкой Берлинского филармонического оркестра и Оркестра Люцернского фестиваля. Теперь выдающийся виртуоз выступает на самых престижных сценах мира, наслаждаясь одновременно ролями солиста и камерного музыканта.

У Коли Блахера корни в Эстонии. Его отец, композитор Борис Блахер (1903–1975), был из балтийских немцев. А отец Бориса Блахера родился в Таллинне и трудился банкиром. Из-за работы отца семейства семья часто переезжала, и будущий композитор вырос в мультикультурной среде, где говорили на немецком, эстонском, русском, английском, китайском и итальянским языках.

Блахер играет на ценной скрипке работы мастера Гварнери дель Джезу – инструмент, созданный почти 300 лет назад, в руках виртуоза издает исключительно яркие звуки.

Блахер особенно любит венских классиков, подобных Бетховену, и современную музыку, поэтому его воссоединение с Таллиннским камерным оркестром сулит слушателям грандиозные музыкальные впечатления. В концертной программе мировая классика — Концерт Прокофьева для скрипки с оркестром №2 g-moll и блистательная Симфония №6 Бетховена «Пасторальная».