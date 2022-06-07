Скончался актер и режиссер Райво Трасс

В 1968 году Райво Трасс окончил факультет сценического искусства Таллиннской государственной консерватории по специальности актер.



В 1968–77 гг был режиссером и актером Драматического театра, в 1977–85 гг главным режиссером Раквереского театра (а также директором в 1981–85 гг), в 1992–94 гг директором Драматического театра, в 1994–97 гг актером Таллиннского городского театра, в 1997–2004 гг сценическим руководителем театра Эндла, а в период 2004-2004 режиссером-постановщиком, далее лицом свободной профессии. Преподавал на факультете театрального искусства Таллиннской государственной консерватории с 1971 по 1978 год и на факультете режиссуры Таллиннского педагогического университета с 1988 по 1996 год.



В качестве актера последний раз Райво Трасс был задействован в спектаклях "Tagasitulek isa juurde“ ("Возвращение к отцу") в Таллиннском городском театре (2015 г., играл роль с 2017 г.) и "Röövsaak" ("Добыча") в Курессаареском театре (2019 г.). Также снимался во многих фильмах ("Мандарины”, 2013).



Последними режиссерскими работами стали "Tasa, vaikselt sõudvad pilved…“ ("Тихо, беззвучно плывут облака...") в Курессаареском городском театре (2019), "Keisri usk" ("Вера царя") в Центре культуры и отдыха Луунья (2020) и спектакль "Ai, velled" ("Эй, братья"), премьера которого состоялась в минувшую субботу в Пикавере.



