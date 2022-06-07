07.06.2022, 18:30
Не сдать и не продать: Олег Газманов не знает, что делать с юрмальской квартирой
ФОТО: Youtube
Российский певец Олег Газманов рассказал, что не может продать свою квартиру в Юрмале из-за введенного латвийскими властями запрета на финансовую деятельность, — пишет "МК".
«Ситуация конечно странная, — сказал Газманов. — Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу и еще за моральный ущерб. И на эти деньги, наверное, виллу куплю. Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» 1951 года, то есть года моего рождения. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я всё время ему говорю: «Игорек, зайди, уже выпей наконец».
В Латвии Газманов не был с 2014 года