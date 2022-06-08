"Нравится, не нравится — НАТО расширяется": Максим Галкин сорвал овации на концерте в Тель-Авиве

"Я говорю "Нет войне" – они называют меня предателем. Они говорят: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Для чего? Это нормально? Нравится, не нравится – НАТО расширяется", – сказал со сцены Галкин.

Также он отметил, что Скабеева и Соловьёв вскоре могут начать нападать не только на Украину, но и на другие страны. И произойдет это от страха.

"Швеция же тоже собирается в Альянс. Я уже вижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Я вам точно говорю, что не за горами! Шведскую стенку переименуют в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведский стол – в "обжираловку". Ну и, конечно же, запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьёва, он стоит и орет: "Карлсон!" – высказался шоумен. На этом запись прерывается, и полный текст обращения Соловьёва к Карлсону остался за кадром.

Кроме того, Галкин презентовал анекдот собственного сочинения по мотивам рассуждений Путина о том, кто попадёт в рай, а кто "просто сдохнет":