Queen осенью выпустит не изданную ранее песню Фредди Меркьюри

"Мы нашли небольшую жемчужину от Фредди, о которой мы немного забыли", — рассказал Тейлор. "Она великолепна, это настоящее открытие. Она с записи альбома The Miracle, — добавил он.

Мэй в свою очередь рассказа, как трек был найден и что группа боялась, что песню с названием Face It Alone, не удастся восстановить, однако в итоге эти опасения не подтвердились. "Ее вроде как никто не видел, хотя она была на всеобщем обозрении", — сказал гитарист группы. Он рассказал, что техники "словно склеили вместе" фрагменты трека, признав, что их работа удалась на славу. "Она красивая и трогает за живое", — сообщил музыкант.