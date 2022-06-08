08.06.2022, 14:31
Дочь Лободы стала ученицей элитной школы в Латвии
ФОТО: Youtube
Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина учится в элитной международной латвийской школе Exupery в Риге. Об этом сообщает "МК".
Издание отмечает, что обучение в учебном заведении стоит порядка 15,5 тыс. евро в год. При этом при поступлении каждый из учеников делает вступительный взнос, равняющийся примерно 1,5 тыс. евро.
По словам СМИ, Лобода поселилась в Юрмале по соседству с домом Валерия Меладзе. Однако сама певица никак не прокомментировала эту информацию.