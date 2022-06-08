Шоубиз
08.06.2022, 14:31

Дочь Лободы стала ученицей элитной школы в Латвии

 
Светлана Лобода
Светлана Лобода
ФОТО: Youtube

Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина учится в элитной международной латвийской школе Exupery в Риге. Об этом сообщает "МК".

Издание отмечает, что обучение в учебном заведении стоит порядка 15,5 тыс. евро в год. При этом при поступлении каждый из учеников делает вступительный взнос, равняющийся примерно 1,5 тыс. евро.

По словам СМИ, Лобода поселилась в Юрмале по соседству с домом Валерия Меладзе. Однако сама певица никак не прокомментировала эту информацию.

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