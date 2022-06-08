Выставка рецептов открывает дверь в мир вкусов Копли

«Когда программа ACCESS, занимающаяся проблемами доступности, была начата, никто не мог предположить, что мы придем к собранию и распространению рецептов и вкусов, — сказал вице-мэр Каарел Оя, — но теперь в формате выставки это представляет собой хороший пример распространения общинной культуры. В результате “Вкусы Копли” демонстрируют широкое мышление нашего маленького деятельного общинного музея и то, как он реализует процесс вовлечения».

Руководитель музея Каламая Кристи Паатси отметила, что интересную историю культуры Копли можно изучать и через местную культуру еды. «В рамках внешнего проекта Таллинна „ACCESS – доступ к культуре для всех“ в Копли собраны новые и старые, интересные и знакомые, экзотические и домашние рецепты. Именно полученные от горожан рецепты легли в основу этой выставки. От всего сердца благодарим всех местных жителей, поделившихся рецептами», — сказала Паатси.

В октябре 2021 года в рамках культурного проекта „ACCESS“ за один день от жителей Копли было получено 62 различных рецепта. «Среди них встречаются рецепты соленых и сладких блюд, праздничных и будничных. Интересно, что возвращаясь домой с выставки, можно взять с собой листовки с рецептами и воссоздать дома вкусы Копли», — добавила Паатси.

Любимыми рецептами поделились жители Копли разного возраста, от 12 до 82 лет. Рецепты просмотрел и сделал доступными повар Альдур Соосалу. Выставка сопровождается текстами на эстонском, русском и английском языках и будет открыта до наступления осенней погоды.