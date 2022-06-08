В России начали отменять концерты Киркорова, зато он сыграет Петра I в сериале

«По независящим от Ставропольского Дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется», — кратко сообщили в Ставрополе. Известно, что уже начат процесс возврата денег за билеты. Причины отмены концерта не сообщаются.

А вот отмену пятигорского концерта объяснили: причиной этого якобы стали жалобы верующих на номер, в котором певец в качестве сценических декораций использовал крест. Не помогло даже обещание Киркорова убрать крест из номера.

Неприятным сюрпризом стала отмена концерта и в Майкопе. Причём владельцы концетртного зала ссылаются на решение организаторов.

В результате в России Филипп выступать не может, а в страны с большим количеством русскоязычных поклонников и вовсе не пускают. Как теперь быть — не совсем понятно.

Но есть и хорошие для Киркорова новости. Он снялся в заглавной роли в сериале «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал». Выход screenlife-сериала приурочен к 350-летию со дня рождения российского императора. В центре сюжета — переплетение исторических событий, произошедших в эпоху Петра Великого, с современным миром и соцсетями.

Киркоров уже примерял образ Петра I около 12 лет назад. Тогда артист перевоплотился в императора для шоу «Большая разница». Ранее исполнитель надевал кафтан царя в 1997 году в телемюзикле «Старые песни о главном-3».