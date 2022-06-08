Сестра Жанны Фриске борется с раком, шансов практически нет

Наталья поделилась, что с тяжелым недугом лежит ее сестра Татьяна Гончаренко, находящаяся сейчас в Украине. Как оказалось, о болезни женщина узнала еще 11 лет назад. Благодаря ранней диагностике, рак отступил. Но недавно вернулся вновь, и теперь врачи разводят руками, говоря, что шансов выжить у Татьяны практически нет.

Фриске рассказала о состоянии родственницы. «К сожалению, у нее случился рецидив. И не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы ищем любые способы помочь: как финансовые, так и организационные. Хотим перевезти ее в Россию, сейчас узнаем все нюансы. Если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль», — сказала 36-летняя Наталья.

Звездная сестра отметила, что очень переживает за Татьяну. «Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь», — добавила она.