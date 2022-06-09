Хоакин Феникс вернется к роли Джокера

Вторая часть носит рабочее название Joker: Folie à Deux.

Folie à Deux — это французский термин, означающий форму индуцированного психоза, при котором у двух людей проявляется одно и то же психическое расстройство одновременно.

Филлипс разместил также фотогафию Феникса, который читает сценарий.

Еще 6 октября прошлого года актер Хоакин Феникс в интервью The Playlist выразил готовность к участию в сиквеле фильма „Джокер“, но пока не знает, если ли подобные планы у режиссеров и продюсеров.

В прошлом году британский портал Mirror сообщал, что Феникс чёможет получить гонорар в размере $50 млн за возвращение к роли Джокера в сиквеле и триквеле блокбастера. Отмечалось, что актер хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в прошлом году.

По данным издания, студия Warner Bros. хочет снять два сиквела в течение следующих четырех лет с долгосрочными обязательствами перед Хоакином, режиссером „Джокера“ Тоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером.