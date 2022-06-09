Пугачева впервые после отъезда из России открыто поддержала позицию Галкина
Алла Пугачёва сделала в Инстаграм репост видео мужа. В нем Максим Галкин заявил, что ни разу за свою карьеру „не облил грязью свою родную любимую Россию“, а только пародировал политиков и чиновников. По его словам, он „всегда был за народ“.
Также юморист в своем видео пообещал „высмеивать тех, кто стоит на пути развития России“.
„Имеющий уши да услышит“, – подписала ролик своего супруга Пугачева.
Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным и детьми уехали в Израиль. По словам юмориста, он покинул Россию из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов в разных российских городах. Телеведущий попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.
Пока же Галкин более чем успешно гастролирует по Израилю: все билеты на июньские концерты проданы.