Пугачева впервые после отъезда из России открыто поддержала позицию Галкина

Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным и детьми уехали в Израиль. По словам юмориста, он покинул Россию из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов в разных российских городах. Телеведущий попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.