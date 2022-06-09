„Крик“ продолжится без своей главной звезды

По словам Кэмпбелл, ей не понравился предложенный за съемки низкий гонорар. „Я женщина, и мне пришлось много трудиться, чтобы назначить себе цену, особенно это касается „Крика“. Предложение, представленное мне, не равно моему вкладу в эту франшизу“, — заявила актриса.

В оригинальном слэшера Уэса Крейвена „Крик“ (1996) Кэмпбелл играла главную героиню Сидни Прескотт. Также в картине снялись Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, по сюжету, группа молодых людей противостояла маньяку в маске привидения. Все они снялись во всех пяти вышедших фильмах, но теперь „Крик“ потерял сразу двоих: Кэмпбелл обиделась, а героя Аркетта убили в пятой части. Стоит ли теперь держаться за одинкую Кортни Кокс — неясно. И неясно, смогут ли молодые актёры полноценно заменить „легендарных“.

Съемки начнутся в этом 2022 году, премьера картины запланирована на 31 марта 2023 года.

Помимо фильмов „Крик“ снят одноимённый сериал, не связанный с фильмом общими героями (причём его третий сезон в свою очередь ещё и не связан с первыми двумя).