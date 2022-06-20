Перехитрите его! Частный детектив рассказывает, как понять, что вам изменяют

Может случиться так, что поначалу содержание любовницы будет неистовым, волнующими и возбуждающими, потому что запретный плод - сладок. Но все мы видели шпионские фильмы, где героя, пытающегося проникнуть к врагу, в конце концов раскрывают. Вот и они все „раскалываются“, потому что двойная жизнь требует огромного количества энергии. Кстати, гораздо большего, чем эти рискованные отношения дают. Скрывать свою ложь, придумывать новую и прятать свои сообщения - все это, в конце концов, просто начинает сводить с ума.