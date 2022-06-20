Секс
20.06.2022, 11:23

Перехитрите его! Частный детектив рассказывает, как понять, что вам изменяют

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ФОТО: Shutterstock

Измена - одна из самых неприятных вещей, с которыми случается сталкиваться в отношениях. Но как понять, что ваш любимый человек вам изменяет?

Может случиться так, что поначалу содержание любовницы будет неистовым, волнующими и возбуждающими, потому что запретный плод - сладок. Но все мы видели шпионские фильмы, где героя, пытающегося проникнуть к врагу, в конце концов раскрывают. Вот и они все „раскалываются“, потому что двойная жизнь требует огромного количества энергии. Кстати, гораздо большего, чем эти рискованные отношения дают. Скрывать свою ложь, придумывать новую и прятать свои сообщения - все это, в конце концов, просто начинает сводить с ума.

Однако следует знать, что тайное всегда становится явным. Так происходит всегда. В любом случае. Даже если вы успешно скрывались и ходили налево в течение года, в какой-то момент все выплывет наружу. Порой мужчины делают все для того, чтобы их поймали, а иногда это происходит случайно. Но о 99% романов становится известно, и почему-то это

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