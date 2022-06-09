Андрей Разин лишился прав на песни „Ласкового мая“

„Сегодняшнее решение станет переломным моментом в многочисленных спорах между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым о правах как на произведения „Ласкового мая“, так и на товарные знаки „ Ласковый май ““, — сказала адвокат Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.

В 2005 году Андрей Разин обратился в Промышленный районный суд Ставрополя с иском о признании его правообладателем 27 песен „Ласкового мая“ на основании договора, заключенного между ним и автором этих хитов Сергеем Кузнецовым. Суд удовлетворил иск. В 2000 году Юрий Шатунов обжаловал иск в краевом суде и выиграл. В 2016 году Пресненский суд Москвы провел почерковедческую экспертизу и признал подпись Кузнецова на договоре с Разиным поддельной.