Излечившаяся от рака Дарья Донцова дала совет онкобольным
Писательница Дарья Донцова, победившая рак груди в четвертой стадии, в беседе с РИА „Новости“ посоветовала онкобольным парадоксальный совет — не читать о своем недуге в интернете.
„Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать Интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в Интернете“, — настаивает Донцова.
Она порекомендовала найти себе хорошего доктора и верить в лучший исход. Донцова привела в пример историю знакомой с онкологическим заболеванием. Она очень хотела дожить до свадьбы дочери, несмотря на неутешительный диагноз. По словам писательницы, вера этой женщины в себя была настолько велика, что ей удалось даже увидеть рождение внука.