Излечившаяся от рака Дарья Донцова дала совет онкобольным

„Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать Интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в Интернете“, — настаивает Донцова.