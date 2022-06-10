10.06.2022, 11:30
Против Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения
ФОТО: | REUTERS
Королевская прокурорская служба заявила, что Харви Вайнштейну будут предъявлены официальные обвинения ещё в двух случаях сексуальных домогательств. Об этом сообщает The Sun.
Утверждается, что Вайнштейн домогался не называемой по имени англичанки в августе 1996 года.
Доказательства преступления представила прокуратуре полиция Лондона.
В 2020 году кинопродюсер был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Учитывая, что Вайнштейну уже 70, срок фактически пожизненный.