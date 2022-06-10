Кино
10.06.2022, 11:30

Против Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения

 
PEOPLE-HARVEY WEINSTEIN/BRITAIN
PEOPLE-HARVEY WEINSTEIN/BRITAIN
ФОТО: Brendan McDermid | REUTERS

Королевская прокурорская служба заявила, что Харви Вайнштейну будут предъявлены официальные обвинения ещё в двух случаях сексуальных домогательств. Об этом сообщает The Sun.

Утверждается, что Вайнштейн домогался не называемой по имени англичанки в августе 1996 года.

Доказательства преступления представила прокуратуре полиция Лондона.

В 2020 году кинопродюсер был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Учитывая, что Вайнштейну уже 70, срок фактически пожизненный.

RusDelfi
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