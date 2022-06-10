10.06.2022, 12:18
ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, кто стал самым сексуальным мужчиной и самой сексуальной женщиной Эстонии!
ФОТО:
Вчера вечером состоялась гламурная вечеринка Kroonika и вручение призов Eesti Meelelahutusauhinnad 2022.
В общей сложности победители были выбраны в десяти категориях. Также стало известно, кто был признан самыми сексуальными мужчиной и женщиной Эстонии в 2022 году.
Этой награды удостоились 26-летняя певица Грете Пайя и 22-летний актер Франц Мальмстен.
Смотрите видеообзор того, что происходило на красной дорожке.
Вечеринка проходила в новом таллиннском круизном терминале.