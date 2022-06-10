Жена Аркадия Укупника сбила человека. Адвокат уже уверяет, что она невиновна

Инцидент произошел, когда женщина ехала на автомобиле Porsche по Нижней Красносельской улице. Как рассказал изданию осведомленный источник, мужчина переходил дорогу на красный свет и не смотрел по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров.

Наталья доставила пешехода в больницу. Сейчас его состояние стабильное, жизни мужчины ничего не угрожает. В полиции на Наталью составили протокол и отпустили вместе с супругом.

Адвокат Александр Добровинский заявил „Газете.Ru“, что женщина невиновна. „Действительно произошло ДТП с участием Натальи Укупник, но ее вины абсолютно никакой нет. Человек перебегал дорогу на красный свет светофора, Наталья ехала без превышения скорости и успела затормозить. Пострадавшему оказали помощь, отвезли его в НИИ Склифосовского. У него повреждено ребро, но сегодня его уже выписывают. К Наталье никаких претензий никто не имеет“, — прокомментировал Добровинский.