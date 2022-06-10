Пярнуский городской оркестр и Eesti Kontsert посвящают концерт памяти любимого дирижера
В четверг, 16 июня, в Пярну состоится концерт памяти Юри Альпертена, много лет работавшего главным дирижером Пярнуского городского оркестра. С оркестром на сцену выйдут Хелен Локута (сопрано, Эстонская национальная опера) и пианист Калле Рандалу. За дирижерским пультом — нынешний главный дирижер коллектива Каспар Мянд.
„Когда два года назад гости разъезжались с последнего дня рождения Юри, в ту белую и теплую летнюю ночь мы с Калле Рандалу пообещали друг другу, что к 65-летию Юри обязательно устроим концерт, на котором Юри будет дирижировать, а Калле играть Моцарта. Именно такая традиция сложилась в Пярнуском городском оркестре на протяжении десятилетий, — вспоминает друг дирижера Марко Лыхмус. — Теперь в Пярнуском концертном зале пройдет концерт с городским оркестром и Калле, но, увы, уже без Юри — в память о нем“.
Юри Альпертен (16.06.1957–26.08.2020) был известным эстонским дирижером, пианистом и учителем музыки, которому в этом году исполнилось бы 65 лет. „Как многолетний главный дирижер Пярнуского городского оркестра и дирижер Национальной оперы „Эстония“ Юри оставил значительный след в нашей культурной жизни, его теплая и человечная музыкальность трогали до глубины души как музыкантов, так и слушателей“, — отметил Каспар Мянд, нынешний главный дирижер Пярнуского городского оркестра.
Лыхмус добавил, что Юри был не только талантливым и всеми любимым музыкантом, но и прежде всего душевным и прекрасным другом, позитивно настроенным до конца своего последнего лета. „Дружбу, как и музыку, бессмысленно и невозможно выражать словами. Посещая спектакли или концерты под управлением Юри, я осознал, насколько он уважал и ценил время коллег-музыкантов и публики — он старался как можно меньше их времени тратить на произведения сомнительной ценности или посредственной интерпретации. И именно так он относился к своим друзьям – совместно проведенные дни и вечера нам приходилось планировать загодя, но это позволяло уделять время друг другу, превращая эти встречи в самые качественные моменты нашей жизни“.
В программе концерта – увертюра к опере Римского-Корсакова „Царская невеста“, Концерт №20 (ре минор) для фортепиано с оркестром Моцарта, вокальные произведения Малера „Песни на слова Рюккерта“ и сюита № 4 „Моцартиана“ Чайковского. Мянд пояснил, что при выборе репертуара определяющей была личная связь Альпертена с этими сочинениями. Так, „Царская невеста“ была последним произведением, исполненным Альпертеном в качестве музыкального руководителя в „Эстонии“; Моцарт был самым близким для его души композитором; выбором фортепианного концерта занимался его друг Калле Рандалу. „Песни на слова Рюккерта“ в исполнении Хелен Локута, не раз принимавшей участие в романтических и глубоко содержательных концертах под управлением Альпертена, – всегда вне времени и особенны.
Концерт памяти „Юри Альпертен 65“ состоится в Пярнуском концертном доме 16 июня в 19:00.