Пярнуский городской оркестр и Eesti Kontsert посвящают концерт памяти любимого дирижера

„Когда два года назад гости разъезжались с последнего дня рождения Юри, в ту белую и теплую летнюю ночь мы с Калле Рандалу пообещали друг другу, что к 65-летию Юри обязательно устроим концерт, на котором Юри будет дирижировать, а Калле играть Моцарта. Именно такая традиция сложилась в Пярнуском городском оркестре на протяжении десятилетий, — вспоминает друг дирижера Марко Лыхмус. — Теперь в Пярнуском концертном зале пройдет концерт с городским оркестром и Калле, но, увы, уже без Юри — в память о нем“.

Юри Альпертен (16.06.1957–26.08.2020) был известным эстонским дирижером, пианистом и учителем музыки, которому в этом году исполнилось бы 65 лет. „Как многолетний главный дирижер Пярнуского городского оркестра и дирижер Национальной оперы „Эстония“ Юри оставил значительный след в нашей культурной жизни, его теплая и человечная музыкальность трогали до глубины души как музыкантов, так и слушателей“, — отметил Каспар Мянд, нынешний главный дирижер Пярнуского городского оркестра.

Лыхмус добавил, что Юри был не только талантливым и всеми любимым музыкантом, но и прежде всего душевным и прекрасным другом, позитивно настроенным до конца своего последнего лета. „Дружбу, как и музыку, бессмысленно и невозможно выражать словами. Посещая спектакли или концерты под управлением Юри, я осознал, насколько он уважал и ценил время коллег-музыкантов и публики — он старался как можно меньше их времени тратить на произведения сомнительной ценности или посредственной интерпретации. И именно так он относился к своим друзьям – совместно проведенные дни и вечера нам приходилось планировать загодя, но это позволяло уделять время друг другу, превращая эти встречи в самые качественные моменты нашей жизни“.