Новый владелец „Ералаша“ разоряет вдову и детей Бориса Грачевского

18,5 миллионов рублей (ок. 300 тыс. евро по сегодняшнему курсу) Грачевский занял у собственной компании при жизни. Затем он скончался, а главой „Ералаша“ стал Аркадий Григорян, который теперь требует деньги компании обратно.

„Аркадий Григорян — это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю“, — сообщила вдова Грачевского.