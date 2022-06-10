Новый владелец „Ералаша“ разоряет вдову и детей Бориса Грачевского
Суд обязал вдову и детей Грачевского выплатить владельцу „Ералаша“ 12 миллионов рублей (200 тыс. евро). Даже в полтора раза больше, но решение по оставшейся части будет принято в июле, — уточняет телеграм-канал „Звездач“.
18,5 миллионов рублей (ок. 300 тыс. евро по сегодняшнему курсу) Грачевский занял у собственной компании при жизни. Затем он скончался, а главой „Ералаша“ стал Аркадий Григорян, который теперь требует деньги компании обратно.
„Аркадий Григорян — это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю“, — сообщила вдова Грачевского.