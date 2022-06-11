Умерла певица Джули Круз, известная по песням к фильмам Дэвида Линча
Американская певица и актриса Джули Круз умерла в возрасте 65 лет, сообщает The Guardian. Джули Круз, выпустившая четыре сольных альбома, известна прежде всего по сотрудничеству с режиссером Дэвидом Линчем.
О смерти Круз сообщил ее супруг Эдвард Гриннан. „Она покинула это царство на своих условиях. Никаких сожалений. Я включил ей песню Roam (с англ. „странствовать“), когда она умирала. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя“, — написал он с соцсетях.
Известность Джули Круз принесло сотрудничество с режиссером Дэвидом Линчем — их первым совместным проектом стал фильм „Синий бархат“, в котором Круз исполнила песню Mysteries of Love. Заглавная музыкальная тема сериала „Твин Пикс“ Falling — самая известная песня певицы, музыку к ней написал Анджело Бадаламенти.
Круз сыграла в нескольких эпизодах культового сериала, исполнив роль певицы, которая поет по ночам в местном баре.
В 2018 году у певицы диагностировали волчанку.