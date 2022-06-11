Шоубиз
11.06.2022, 09:00

Умерла певица Джули Круз, известная по песням к фильмам Дэвида Линча

 
76/ Konzert: Sängerin Julee Cruise in der Berliner Volksbühne, Experimentalmusik, elektropop, electropop, electronic, Sa
76/ Konzert: Sängerin Julee Cruise in der Berliner Volksbühne, Experimentalmusik, elektropop, electropop, electronic, Sa
ФОТО: POP-EYE/Rafalk via www.imago-images.de | imago images/POP-EYE

Американская певица и актриса Джули Круз умерла в возрасте 65 лет, сообщает The Guardian. Джули Круз, выпустившая четыре сольных альбома, известна прежде всего по сотрудничеству с режиссером Дэвидом Линчем.

О смерти Круз сообщил ее супруг Эдвард Гриннан. „Она покинула это царство на своих условиях. Никаких сожалений. Я включил ей песню Roam (с англ. „странствовать“), когда она умирала. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя“, — написал он с соцсетях.

Известность Джули Круз принесло сотрудничество с режиссером Дэвидом Линчем — их первым совместным проектом стал фильм „Синий бархат“, в котором Круз исполнила песню Mysteries of Love. Заглавная музыкальная тема сериала „Твин Пикс“ Falling — самая известная песня певицы, музыку к ней написал Анджело Бадаламенти.

Круз сыграла в нескольких эпизодах культового сериала, исполнив роль певицы, которая поет по ночам в местном баре.

В 2018 году у певицы диагностировали волчанку.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии