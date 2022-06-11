Умерла певица Джули Круз, известная по песням к фильмам Дэвида Линча

О смерти Круз сообщил ее супруг Эдвард Гриннан. „Она покинула это царство на своих условиях. Никаких сожалений. Я включил ей песню Roam (с англ. „странствовать“), когда она умирала. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя“, — написал он с соцсетях.