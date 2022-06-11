ВИДЕО | „Глаз не моргает“: у Джастина Бибера паралич лицевого нерва

„Как видите, один глаз не моргает, и я не могу улыбаться этой стороной лица“, — объяснил Джастин поклонникам, одновременно снимая себя на фронтальную камеру. По словам Бибера, причина паралича — синдром Рамзи Ханта. Если затянуть с лечением, недуг может обернуться частичным или полным параличом лицевых мышц и глухотой. По данным научных изданий, распространенность синдрома не превышает пять случаев на 100 тысяч человек.

„Информация для тех, кто расстроен из-за того, что я отменил концерты: я просто физически не в состоянии их отыграть. Как видите, все серьезно. Я бы хотел, чтобы это было не так, но мое тело говорит мне притормозить. Надеюсь, вы, ребята, меня поймете. Я постараюсь использовать это время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Уже в ближайшем будущем хочется вернуться к тому, для чего я рожден“, — сказал Джастин Бибер.