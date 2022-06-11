„Никакой русофобии“: Чулпан Хаматова удивила россиян откровениями о Латвии

„Тут все очень открытые. За три месяца я ни разу не встретила никакой русофобии — слышу только рассказы, что это где-то и с кем-то происходит. Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице, — нет. Не то что не плюют — предлагают помощь. Особенно это было важно в первые месяцы, когда надо было решить много проблем с документами и банками. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии. Мне важно, что здесь есть европейские ценности, которые доказываются каждым днем“, — рассказала Хаматова.