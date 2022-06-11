19 июня — семейный день „Безопасность на воде“ на озере Харку

Обучение безопасному поведению начинается с детства, и пример родителей чрезвычайно важен для детей. 19 июня с 12 до 16 часов на озере Харку школа плавания Ujume Koos организует семейный день „Безопасность на воде“.

Взрослые и дети узнают там посредством теоретических и практических занятий, как вести себя безопасно в воде и вблизи нее. Например, можно научиться бросать спасательный круг, заниматься серфингом с веслом, попробовать игры виртуальной реальности Спасательного Департамента, познакомиться с работой береговой охраны, узнать, как правильно выбрать и надеть спасательный жилет. Студенты Таллиннской Высшей школы Здравоохранения покажут наглядно на кукле, как проводить реанимацию и спасение утопющего.

Пройдут и соревнования по плаванию на различных дистанциях — от 25 до 1000 метров.

Более подробно — на странице в Facebook.

Семейный день „Безопасность на воде“ организует школа плавания Ujume Koos совместно со Спасательным Департаментом, Эстонским Обществом Спасения Жизни на Воде, Союзом плавания, береговой охраны G4S и Таллиннской Высшей школой Здравоохранения.

Мероприятие поддержат Таллиннский Департамент Образования, Таллиннский Департамент Социального обеспечения и Здравоохранения , а также управа района Хааберсти, Saku õlletehas , Europark