Печальный опыт Тоомаса: моя девушка хотела заняться сексом с молодым парнем. И ей это удалось

„На дне рождения было около 30 человек и вечеринка была в самом разгаре. Почти половина гостей танцевала, остальные курили на улице. Я сидел в одиночестве и наблюдал за людьми, когда ко мне подошла женщина с коротко стриженными темными волосами. На ней был белый джемпер и черная мини-юбка. Она спросила, не грустно ли мне и взглянула на меня так, что я не смог оторвать от нее взгляд. Я сказал, что мне вовсе не грустно и что я даже не заметил, как остался сидеть один. Она возразила, что причина всяко должна быть. Как будто она что-то обо мне знала.