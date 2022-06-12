Ольгу Бузову обвинили в диверсии

Волынец объяснила, что подала жалобу по просьбе возмущенных родителей, которые увидели в высказывании опасность для будущего своих детей. По ее словам, в условиях демографического кризиса, который переживает страна, подобные высказывания публичного человека могут быть расценены как „диверсия против государства“.

„Нам поступили возмущенные замечания от родителей несовершеннолетних, потому что Ольга Бузова является лидером общественного мнения у детей и молодежи, у некоторых даже взрослых людей. И подобные высказывания родители видят опасными для будущего своих детей, для принятия ими решения о том, что они станут родителями и станут ли вообще после того, как их кумир позволяет себе подобное“, — сказала она.

Волынец подчеркнула, что проверка приписываемой Бузовой чайлдфри-цитаты необходима, так как подобные заявления „дезориентируют детей и молодежь“. Если же высказывание на самом деле не принадлежит певице, МВД сообщит об этом, добавила детский омбудсмен.

„Вряд ли ожидаем извинений, но, если она скажет о том, что изменила свое мнение, если это было ее высказывание, это было бы здорово. Против нее лично я ничего не имею. Здесь речь идет только о том, что мы должны правильно расставлять акценты, и наши дети должны знать, что такое хорошо и что такое плохо. Сейчас нужно либо прекратить распространение этой цитаты, либо получить ответ, что это не нарушает закон и в этом нет ничего страшного“, — пояснила она.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на цитату: „Учитывая всю безмерную неопределенность климатического кризиса, стоит ли дарить жизнь новым детям, не зная, какое будущее их ожидает?“, которая якобы принадлежит Бузовой. Как указывает Telegram-канал Mash, цитата на самом деле принадлежит профессору по этике Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Маре ван дер Лугт.