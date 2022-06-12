Неужели? Отец Жанны Фриске и Дмитрий Шепелев подписали мировое соглашение
Экс-избранник покойной певицы Жанны Фриске и ее отец Владимир подписали мировое соглашение, передает „СтарХит“. Известно, что Шепелев и Владимир Фриске согласовали новые условия по финансовой сделке, устроившие обе стороны.
Владимир Фриске согласился „простить“ Шепелеву старый долг в 7 млн руб. в случае передачи внуку доли от жилплощади. „Мировое соглашение утверждено“, — подтвердили пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.
Жанне Фриске была диагностирована опухоль головного мозга. Певица скончалась в июне 2015 года. Ей было 40 лет. После смерти артистки воспитанием сына Фриске Платона занялся Шепелев, сообщалось, что родители Фриске почти не видели внука. Осенью 2021 года Шепелев захотел продать часть двухкомнатной квартиры покойной звезды, после чего родители Фриске обратились в суд, тогда решивший дело не в их пользу.
В конце апреля 2022 года отец Жанны Фриске обратился в суд с новым иском к телеведущему Шепелеву, предложив ему мировое соглашение.