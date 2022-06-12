Неужели? Отец Жанны Фриске и Дмитрий Шепелев подписали мировое соглашение

Жанне Фриске была диагностирована опухоль головного мозга. Певица скончалась в июне 2015 года. Ей было 40 лет. После смерти артистки воспитанием сына Фриске Платона занялся Шепелев, сообщалось, что родители Фриске почти не видели внука. Осенью 2021 года Шепелев захотел продать часть двухкомнатной квартиры покойной звезды, после чего родители Фриске обратились в суд, тогда решивший дело не в их пользу.