Sensual expression: Hearts Art Gallery открывает новую международную выставку

Есть мнение, что мы живем в одном из самых ханжеских веков за всю историю человечества, и посоревноваться в запрете на чувственность с нами может разве что раннее Средневековье. Мы привыкли разделять все, что нас окружает, на „приличное и неприличное“, презирая страсти , но так ли мы правы в своем стремлении к чопорности и „правильности“?

Новая международная выставка Sensual expression поможет найти ответ на этот вопрос. „Мы не желаем, как это сейчас модно, „бросить вызов обществу“, но мы хотим напомнить и самим себе, и другим: мы – люди – невероятно гармоничные создания: мы чувствуем, мы любим, мы желаем, и все это результат уникальной синергии человеческой души и тела. Эта выставка – праздник жизни в ее самом древнем, глубоком проявлении, это надежда: жизнь продолжается и никогда не остановится“, - рассказывает директор Hearts Art Gallery Мария Шевченко.

В выставке, предокрытие которой состоится 15 июня, примут участие художники из разных стран. Эстонию представит известная своей яркой манерой написания картин Мария-Кристийна Улас, от Украины в выставке примут участие уже любимые нашей публикой художницы: Дарина Микитюк и Наталия Корф-Иванюк. Не обойдется без новинок, так, посетители галереи смогут увидеть работы кисти известного грузинского художника Гиоргия Чхеидзе, чьи картины действительно завораживают. Звездой вечера станет английский скульптор Джейми Маккартни, который не только создаст работы специально для таллиннской выставки, но и лично посетит предоткрытие галереи.

В организации мероприятия участвуют партнеры Hearts Art Gallery: эстонское представительство Bentley Motors, Hearts Fine Jewellery и Estonian Golf & Country Club.

„Мы уверены, что наша новая выставка будет иметь большой успех – общество готово посмотреть на себя в зеркало и увидеть, как прекрасна жизнь во всей ее полноте“, - заключила Мария.

Выставка Sensual expression откроет свои двери для всех посетителей 16 июня с 12.00 – вход свободный!