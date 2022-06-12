Гоген Солнцев задумался о суде с салатом

Правда, комментаторы отнесились к перспективам суда над нарушение авторских прав на имя салатом, мягко говоря, скептически: „Вообще-то Гоген был французский живописец, а ты Илья“, „А патент у вас на имя имеется?“, „Не льсти себе, производитель сего продукта, наверное, даже не знает о твоём существовании“.