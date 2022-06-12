Шоубиз
12.06.2022, 15:32

Гоген Солнцев задумался о суде с салатом

 
Гоген Солнцев
Гоген Солнцев
ФОТО: Youtube

Звучит это действительно смешно, но Гоген Солнцев, очевидно руководствуется старым правилом горцев из одноимённой франшизы — „Должен отаться только один“. И считает, что двум Гогенам не бывать, даже если один из них... салат.

Вот таким вопросом задался шоумен на сей раз.

Правда, комментаторы отнесились к перспективам суда над нарушение авторских прав на имя салатом, мягко говоря, скептически: „Вообще-то Гоген был французский живописец, а ты Илья“, „А патент у вас на имя имеется?“, „Не льсти себе, производитель сего продукта, наверное, даже не знает о твоём существовании“.

А может, это у Ильи-Гогена юмор такой...

RusDelfi
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