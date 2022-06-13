"Мне было сложно снова начать петь": Loboda представила свою первую песню с момента начала войны(8)
Сто дней. Сто дней с начала другой жизни. Других снов, других слов, других смыслов, других слез, других песен, других людей, других молитв. Сто дней, которые навсегда изменили мир, и состарили миллионы сердец на сто лет!
„Я долго не могла собрать себя. Первые дни я просто плакала. Вся моя семья, как и сотни других семей, выбиралась из горящего Ирпеня. Все мои действия были направлены на их спасение и помощь тем, кому она была жизненно необходима. Все истории, и свою личную, я пережила каждую секунду от начала полномасштабного вторжения России в Украину! А потом меня нашла „Молитва“. Это не песня, это высказывание. Это попытка проговорить для самой себя, что любовь обязательно победит смерть, а „світло переможе темряву“. Наша Украина, несомненно выстоит и снова расцветет. Наши люди обязательно будут счастливы на своей земле. „Молитва“ - это моя боль положенная на ноты. Было сложно начать снова петь. Очень сложно. Но музыка, как тонкая полоска света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья!“ - комментирует Светлана Лобода.
Съемки видеоряда для „Молитвы“ проходили в Риге, в Церкви Святого Петра.
Кроме LOBODA в видео также принимали участие 45 музыкантов Рижского оркестра, а над созданием песни и клипа работала украинская и латвийская команда, под руководство Инди Хайта, режиссёра из Израиля. Автором идеи видео и саунд продюсером сингла выступила LOBODA.
Локация, оркестр и многие организационные моменты были предоставлены Латвией абсолютно бесплатно, в качестве поддержки украинской творческой команды.