ВИДЕО | Красота! Таллиннские музыканты из группы "Огни большого города" выпустили новую песню(1)
Красота природы - это лишь метафора. Эта песня о том, что вопреки всему мы можем смотреть в будущее с надеждой и верить в лучшее. Замечать красоту вокруг, красоту как в мелочах так и в значительных вещах, красоту в людях и окружающем мире. К сожалению, новости заполнены негативом, а напряжённая общественная ситуация уводит внимание людей в сторону приводя к депрессивным и пессимистичным настроениям. Поэтому первое, что нужно сделать в ситуации подавленности - это ехать на природу.
В Таллинне группу „Огни большого города“ знают больше по квартирникам и концертам с каверами на лучшие хиты золотого фонда русского рока. Но периодически музыканты выпускают и свой материал.
Съёмки песни „Красота“ прошли на болотной тропе Мариметса, в заливе Какумяэ и в полях вблизи Таллинна. Клип насыщен яркими красками и видами, о которых сразу не скажешь что они сняты в Эстонии и совсем недалеко от Таллинна. И если для жителя Эстонии болотные тропы зрелище привычное, то для зрителей из других стран картина будет, уверены, весьма впечатляющей. Тропа Мариметса поражает своими просторами и длинной. Она как будто уходит в бесконечность. Виды моря сняты во время цветения в Какумяэ. Во время отлива там создаётся такая зона, в которой любой желающей может ходить по воде как святой как будто бы посреди моря.