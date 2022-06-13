ВИДЕО | Красота! Таллиннские музыканты из группы "Огни большого города" выпустили новую песню



Съёмки песни „Красота“ прошли на болотной тропе Мариметса, в заливе Какумяэ и в полях вблизи Таллинна. Клип насыщен яркими красками и видами, о которых сразу не скажешь что они сняты в Эстонии и совсем недалеко от Таллинна. И если для жителя Эстонии болотные тропы зрелище привычное, то для зрителей из других стран картина будет, уверены, весьма впечатляющей. Тропа Мариметса поражает своими просторами и длинной. Она как будто уходит в бесконечность. Виды моря сняты во время цветения в Какумяэ. Во время отлива там создаётся такая зона, в которой любой желающей может ходить по воде как святой как будто бы посреди моря.