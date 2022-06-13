ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне под руководством Владислава Дьячука открылся новый итальянский ресторан

Шеф-де-кузин BACIO, Эдуард Киселев — талантливый шеф-повар, который разделяет ценности Владислава и вместе с командой ресторана предлагает своим гостям насладиться настоящей итальянской кухней.



В первой половине дня гостей ждет уютное кафе со свежей выпечкой, широким ассортиментом интересных блюд, завтраками и обедами в будние дни и бранчами в выходные. По вечерам ресторан принимает гостей за гала-ужинами, а летом можно проводить время на солнечной открытой террасе.

Кафе работает с 09:00 до 17:00 по будням, с 11:00 до 17:00 по выходным и ресторан открыт с 18:00 до 23:00 по будням, с 18:00 до 23:00 по субботам и с 18:00 до 22:00 по воскресеньям.

Стол можно забронировать по телефону +372 5302 0902 или по электронной почте info@bacio.ee.

