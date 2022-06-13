Умер 19-летний тиктокер, причины пока неясны

За несколько часов до смерти блогер опубликовал в TikTok тревожное видео об уходе из жизни в молодом возрасте. Представители офиса судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес сообщили, что точная причина смерти выясняется.

Блогер зарегистрировался в TikTok весной 2019 года и быстро собрал большую аудиторию поклонников благодаря комедийным скетчам. У Норьеги было более 1,7 млн подписчиков в TikTok и 430 тыс. поклонников в Instagram. Он интересовался модой и откровенно рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем. Недавно Норьега запустил веб-сайт для обсуждения проблем психического здоровья.