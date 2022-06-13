„Могли перерезать“: группа „Земляне“ чуть не погибла после концерта в Украине

Авария произошла в 30 км от Феодосии. По словам музыканта, пассажиры автобуса оказались в смертельной опасности. Водитель потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, а затем частично застрял в кювете, едва не врезавшись в бетонный столб. Храмов отметил, что грузовик, ехавший в это время в сторону автобуса, сумел затормозить.