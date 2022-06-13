„Могли перерезать“: группа „Земляне“ чуть не погибла после концерта в Украине
Автобус с группой „Земляне“ и другими артистами попал в аварию после концерта в честь Дня России, который прошел в Херсоне 12 июня. Об этом сообщил вокалист коллектива Андрей Храмов.
Авария произошла в 30 км от Феодосии. По словам музыканта, пассажиры автобуса оказались в смертельной опасности. Водитель потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, а затем частично застрял в кювете, едва не врезавшись в бетонный столб. Храмов отметил, что грузовик, ехавший в это время в сторону автобуса, сумел затормозить.
„Нас могли просто пополам перерезать. Автобус оказался одной половиной в обрыве, поле там такое, а вторая половина на дороге. Вовремя приехали пожарные, МЧС, вытащили нас“, — добавил Храмов.
Помимо „Землян“ в автобусе находились и другие исполнители, принимавшие участие в концерте: Елена Север, группа „СПБ!“, Роман Архипов и другие.