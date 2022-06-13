12 августа — моноспектакль Чулпан Хаматовой в Таллинне

Маленькая сильная женщина в строгом черном платье, с лаконичной прической подростка, девчонки, актрисы не раз читала, пела, играла в луче света прожектора или кинокамеры. Одна, с горячим сердцем и огромными глазами. Так читала на чужбине свои стихи о любви, рябине, Родине Марина Цветаева, так пела в „Олимпии“, ни о чем не жалея, Эдит Пиаф, так улыбалась взглядом полным слез под музыку Нино Рота Джульетта Мазина. А теперь — Чулпан Хаматова, стихи Иосифа Бродского, Марины Цветаевой и Юрия Левитанского.

Может быть, вы не слушали поэзию, не слышали, как читает стихи Чулпан Хаматова, хотя актриса успела побывать на экране и Беллой Ахмадулиной, и Ларой из „Доктора Живаго“. Той самой, из снежных пейзажей романа, когда „мело-мело по всей земле во все пределы“. Сейчас самое время – говорить со сцены стихами о безусловности добра и необходимости свободы, о ценности жизни и милосердии, о мире. Говорить и слушать.

Стихи и музыка выбраны сердцем актрисы Чулпан Хаматовой и музыканта Александра Болдачева, поэтому „Орфей“ непременно станет проводником в мир большой поэзии и чистого искусства, музыки.

Чулпан Хаматова — тонкий большой артист, камертон поколения, общественный деятель, основатель и душа благотворительного фонда „Подари жизнь“. В „Орфее“ Чулпан будет говорить со всеми, но каждый услышит свое – главное, необходимое. Для одних спектакль станет медитацией, для других — манифестом, для третьих — исповедью. А четвертые унесут в сердце надежду на мир, в котором гармония слова и музыки важнее битв и борьбы, а искусство – выше любых границ.

Билеты можно приобрести на интернет-портале продажи билетов PILETITASKU.