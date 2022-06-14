14.06.2022, 10:56
Умер Рафаэль Котанджян — звезда фильма „Сердца трех“
ФОТО: Youtube
Народный артист Армянской ССР и Республики Армения Рафаэль Котанджян скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства образования, науки, культуры и спорта региона.
Причина смерти актера не уточняется. Также не называются место и дата похорон.
Котанджян родился в 1942 году в Тбилиси, закончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института. Работал в Зангезурском государственном театре.
Артиста зрители могли видеть в лентах Бриллиантовая рука“, „Сердца трех“, „Графиня де Монсоро“, „Роксолана“.