Шоубиз
14.06.2022, 12:39

Мик Джаггер заболел коронавирусом, пришлось отменять концерт

 
"Stones Sixty Europe 2022 Tour", in Liverpool
"Stones Sixty Europe 2022 Tour", in Liverpool
ФОТО: CARL RECINE | REUTERS

Война и экономический кризис заставили подзабыть о напасти двух прошедших лет. И совершенно напрасно! Коронаирус то и дело напоминает о себе. И вот опять — на этот раз „зацепило“ легендарного рокера.

Концерт рок-группы The Rolling Stones в Амстердаме был отменен в последний момент из-за того, что у солиста Мика Джаггера выявили коронавирус. Об этом говорится в сообщении на официальной странице музыкального коллектива в Twitter.

В сообщении сказано, что концерт должен был состояться в понедельник, 13 июня, однако, когда Мик Джаггер приехал на стадион, у него появились симптомы COVID-19. Анализ показал положительный результат.

Группа сообщила, что „глубоко сожалеет“ об отмене, но отмечает, что это сделано для безопасности музыкантов и публики.

Также музыканты The Rolling Stones пообещали, что концерт будет перенесен на другую дату.

RusDelfi
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