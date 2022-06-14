Юрий Дудь продает жилье в России

Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который по решению Минюста РФ был внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента, может избавиться от своего статуса, если откажется от политической деятельности и в течение года не будет получать иностранные средства. Но это в теории. Практически же российский закон об „иностранных агентах“ ужесточается, и чтобы оказаться в соответствующем реестре, будет уже достаточно некоего „иного влияния“ других стран. Так что в реальности избавиться от „клейма“ можно будет только после смены власти в России.