Юрий Дудь продает жилье в России
Как узнали журналисты, известный блогер Юрий Дудь выставил на продажу квартиру в центре Москвы. Апартаменты площадью 50 квадратных метров оценены примерно в 420 тыс. евро. Об этом сообщает „Рамблер“.
Предполагается, что проводить сделку, если найдется покупатель, будет кто-то из друзей Юрия. Сам блогер сейчас живет в Барселоне.
Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который по решению Минюста РФ был внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента, может избавиться от своего статуса, если откажется от политической деятельности и в течение года не будет получать иностранные средства. Но это в теории. Практически же российский закон об „иностранных агентах“ ужесточается, и чтобы оказаться в соответствующем реестре, будет уже достаточно некоего „иного влияния“ других стран. Так что в реальности избавиться от „клейма“ можно будет только после смены власти в России.
Дудь (как и многие другие) это прекрасно понимает — вероятно, именно с этим и связано решение продать квартиру.