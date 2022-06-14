Хью Джекман заболел коронавирусом

На церемонии Джекман исполнил несколько песен вместе с коллегами по мюзиклам. Он также был номинирован на лучшую мужскую роль в мюзикле, но уступил Майлзу Фросту. Отмечается, что артист сидел без маски в первом ряду во время вручения премии.