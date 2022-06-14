14.06.2022, 15:00
Хью Джекман заболел коронавирусом
ФОТО: | AP
Актер Хью Джекман через день после выступления на премии „Тони“ сдал положительный тест на COVID. Об этом сообщает Variety.
На церемонии Джекман исполнил несколько песен вместе с коллегами по мюзиклам. Он также был номинирован на лучшую мужскую роль в мюзикле, но уступил Майлзу Фросту. Отмечается, что артист сидел без маски в первом ряду во время вручения премии.
Перед шоу все гости должны были предъявить доказательство вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, сделанный в течение 48 часов до начала выступлений. На премии разрешалось не носить защитную маску. Зато, как видно на фото, Хью был в перчатках.