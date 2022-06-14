„Карты резидентов получены“: продюсер Ольги Бузовой обосновался в Дубае

Арам Арчер, основатель компании „Archer Music Production“, успешно ведет предпринимательскую деятельность и открыл уже немало перспективных артистов. Его продюсерский центр работает и с признанными знаменитостями, среди них Artik&Asti, Маша Малиновская, Александр Панайотов и другие. Отдельного внимания заслуживает Ольга Бузова, которая принесла Арчеру наибольшую популярность и доход, — пишет „СтарХит“.

Сегодня Арчер пожинает плоды своего труда. По всей видимости, он планирует расширять бизнес и для этого получил вид на жительство в Арабских Эмиратах. „ID резидентов получены, счета открыты, офис готов, встречи все проведены, можно со спокойной совестью улетать домой“, — поделился продюсер в соцсетях.

Ранее Арам сообщал, что планирует строить свое дело в столице ОАЭ. Для этого он побывал там с рабочим визитом и провел ряд переговоров. „Мы пытаемся наладить бизнес в Дубае, все рабочие процессы, встречи с инвесторами“, — рассказывал Арчер.

Отметим, задолго до появления в жизни Ольги Бузовой блогера Давы, даже ходили слухи о романе Бузовой и самого Арама. Певицу замечали в компании мужчины то в санатории, то ресторане. Но Арчер терпеливо опровергал все домыслы и уверял, что испытывает к протеже исключительно отцовские чувства. Мужчина больше 20 лет женат на Татьяне Стрельниковой, у пары двое детей.