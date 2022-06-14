ФОТО | Устрицы, Павлова и Мишлен. В Viru Keskus открылся большой фуд-корт с множеством блюд из разных стран
Сегодня в Viru Keskus открылся самый большой в центре города фуд-корт с уникальным дизайном площадью более 1500 м2, объединяющий 15 ресторанов и баров. Концепция FoodHall, завоевавшая сердца гурманов по всему миру, предусматривает общую посадочную зону, позволяющую делать заказы из разных мест и вместе наслаждаться пищей.
Самый большой в центре города фуд-корт имеет площадь более 1500 м2. Концепция FoodHall, завоевавшая сердца гурманов по всему миру, предусматривает общую посадочную зону, позволяющую посетителям делать заказы из разных мест и вместе наслаждаться пищей.
Фуд-корт находится в расположенном со стороны бульвара Эстония крыле Viru Keskus рядом с парком Таммсааре, а его посадочная зона с уникальными зеркальными домами ÖÖD простирается в виде террасы до самого парка. В фуд-корт было инвестировано 5 миллионов евро.
Что же попробовать в новом фуд-корте?
Mikkeller
Mikkeller — один из пяти ведущих мировых производителей крафтового пива из Копенгагена, который поставляет в Эстонию лучший выбор как классического, так и безалкогольного пива. В модном и оригинальном баре к качественному крафтовому пиву подаются хрустящие закуски с лондонским акцентом. Одна из особенностей бара Mikkeller заключается в том, что разливное пиво там часто меняется. Однако до конца года открытия из-под крана будет литься только пиво местных пивоварен.
Фермерское мороженое KÜLM
Мороженое ручной работы KÜLM производится из самого чистого молока в Эстонии, поступающего с фермы Nopri, в сотрудничестве с известным эстонским поваром Йоэлем Остратом. Изготавливаемое вручную в Тарту фермерское мороженое в итальянском стиле типа джелато сочетает в себе многовековой итальянский опыт и молоко счастливых вырумааских коров. Мороженое доступно во многих необычных вкусах, например, базилик, березовый сок с печеньем и карамеллизированный сыр с маракуйей.
Freya Foodbar
Freya Foodbar - это оазис здоровой уличной еды в стремительном мире, священная цель которого — переосмыслить понятие быстрого питания и доказать, что это не то же самое, что жирная и нездоровая пища. Фуд-бар был основан, исходя из желания основателей Lore Bistroo и Restaurant Lee Янно Лепика и Кристьяна Пеяске создать место питания, где можно быстро и без угрызений совести перекусить здоровой пищей. Так Freya foodbar привносит в мир фастфуда зелень и полезные для здоровья ингредиенты, предлагая насыщенный вкус и быстрое обслуживание проголодавшимся горожанам, которые в результате высокого темпа повседневной жизни забыли о значении теплиц. Составитель меню фуд-бара Янно Лепик недавно получил награду Michelin в номинации лучшего молодого повара.
So Shellfish
В серебряном фудтраке расположилось бистро морепродуктов в стиле стритфуд So Shellfish. Меню состоит из двух основных разделов: „сырой бар“, где гостям предлагают свежие устрицы и морепродукты, а также тартары, севиче, крудо и прочие блюда из свежей рыбы. Вторая часть меню представлена классическими морскими блюдами со всего мира: фиш-энд-чипс, муль-фрит, крабовые роллы и другие. В качестве аккомпанемента к блюдам предлагается подборка шампанского и вин, которые идеально сочетаются со вкусом свежей рыбы и морепродуктов.
Pavlova
Фирменный продукт этой специализированной кондитерской — пирожные Павлова. Кафе предлагает более 20 вариантов этого восхитительного десерта! Все они готовятся на месте по классическому рецепту — с хрустящей корочкой внизу и мягкой меренгой внутри, натуральными взбитыми сливками без сахара сверху и комбинациями различных ягод и фруктов в зависимости от сезона.
Stereo Street Food
Stereo Street Food сочетает в себе южноамериканские традиции и наследие, яркие и инновационные уличные вкусы и скандинавские дары природы. Арепы, тамале, тортильи, тако, моле, гуакамоле, чимичурри, острые рагу с чили, севиче, ахи, пебре — это только лишь малая часть того, что вам будет предложено. Всевозможные специи, травы и пряности делают эту кухню неповторимой. Натуральные и экологически чистые игристые вина образуют идеальную симфонию с изысканными блюдами.
KimiJimi Food Club
KimiJimi знакомит с первоклассной уличной едой Вьетнама, Таиланда, Кореи, Камбоджи и Японии. Вам ведь знакомы богатое вкусами меню популярного ресторана Thai Boh и атмосфера не менее популярного колоритного ресторана Manna La Roosa? Последователем именно этих двух ресторанов является KimiJimi.
Poké Bowl & Meze
Вдохновленные гавайской кухней поке-боулы — это целая миска хорошей еды, полноценное блюдо со сбалансированными питательными веществами и большим количеством свежих ингредиентов и витаминов. По возможности Poké Bowl использует местное сырье, только яйца от кур свободного выгула и экологически чистые компостируемые упаковки.
Блюда Meze вдохновлены ближневосточной и средиземноморской кухней. Блюда всегда готовятся из свежих и аутентичных ингредиентов — идеальный заряд полезных витаминов для условий эстонского климата. Слово meze в переводе с греческого означает „закуски, которыми наслаждаются неспеша в кругу друзей“. В Греции общество друзей ценится так же высоко, как совместная трапеза, поэтому meze является неотъемлемой частью греческой жизни.
Kolm Tilli
Расположенный в здании Тартуского аппаратного завода ресторан прибыл в Таллинн, чтобы предложить любителям изысканных блюд лучшие хиты своей кухни, специализирующейся на пицце и пасте. Главная концепция состоит в приготовлении уличной еды, а сердцем заведения является открытая кухня с печью на живом огне для пиццы и уголком для приготовления свежей пасты. Посетители смогут наблюдать за тем, как готовится лучшая пицца в неаполитанском стиле и превосходная паста ручной работы.
Кофейный бар Paper Mill
Paper Mill — это уникальная обжарочная мастерская по производству специального кофе и популяризатор кофейной культуры. Для Paper Mill кофе — это не просто анонимное сырье, продаваемое на бирже, в кофе-баре действительно используются лучшие в мире кофейные зерна. Обжарочная мастерская следит за тем, чтобы цепочка поставок была максимально короткой и прозрачной. Устойчивое развитие и экологичное мышление важны для Paper Mill. Кофе, происхождение которого известно, всегда приятнее на вкус! Помимо любимого кофе, приготовленного из обжаренных в своей мастерской зерен, гости могут купить вкусную выпечку.
F. Burger
Миссия поваров F. Burger Евы и Дмитрия состоит в том, чтобы создать своими руками из относящегося к классике фастфуда бургера версии dirty style à la carte, используя для этого только лучшие ингредиенты и компоненты местного производства. Так в бургер-баре фуд-корта Viru выпекаются на месте бриоши, готовятся мясной фарш и вкуснейшие соусы, из которых производятся лучшие в городе бургеры ручной работы.
F. Burger — это семейный проект поваров Евы Унт и Дмитрия Фоменко, воплощающий в себе большой опыт работы и практики в различных лучших ресторанах Таллинна и Мишленовских ресторанах Европы. Ключевыми словами являются свежее местное сырье и изысканные вкусы.
Samsa Family Bakers
Samsa Family Bakers привносит с душой и историей в Viru Keskus деликатесы узбекской кухни. Семейный ресторан уважает давние кулинарные традиции своих предков и поэтому всегда ставит качество и удовольствие посетителей на первое место. Лучший узбекский плов, который готовится часами, манты, или узбекские пельмени, суп с лапшой домашнего приготовления, или лагман, суп-шурпа, чебуреки с разными начинками и, конечно же, настоящие пирожки самса из бездрожжевого слоеного теста — как видите, меню семейной пекарни Samsa очень разнообразное и вкусное.
MySushi & CHI
Ресторан MySushi с десятилетним опытом работы теперь ждет посетителей в новом фуд-корте Viru Keskus. В богатом меню ресторана все посетители, в том числе вегетарианцы и веганы, смогут найти самые подходящие для себя суши и поке-боулы. В будние дни вы можете насладиться разнообразным выбором обеденного меню, которое включает тающие во рту десерты и качественный кофе. Гастрономические наслаждения дополняют первоклассные кальяны и вкуснейшие коктейли.
Восточный ресторан CHI предлагает широкий выбор блюд, вдохновленных китайской, тайской и индийской кухней. Богатое меню включает вегетарианские, рыбные и мясные блюда как в более легкой, так и в острой версии. Все блюда готовятся на месте из свежего сырья опытными азиатскими поварами.
Kebaboom
Меню Kebaboom основано на концепции полезного для здоровья фастфуда — выбор простой и честный. Свежее и качественное сырье является приоритетом для Kebaboom. Дёнер-кебаб, то есть обжаренное на вертеле мясо можно заказать с хлебом в виде бутерброда или завернутым в лепешку из пшеницы дурум, с картофелем фри ручного изготовления или салатом. Все эти варианты можно комбинировать по своему усмотрению.