ФОТО | Устрицы, Павлова и Мишлен. В Viru Keskus открылся большой фуд-корт с множеством блюд из разных стран

Самый большой в центре города фуд-корт имеет площадь более 1500 м2. Концепция FoodHall, завоевавшая сердца гурманов по всему миру, предусматривает общую посадочную зону, позволяющую посетителям делать заказы из разных мест и вместе наслаждаться пищей.

Фуд-корт находится в расположенном со стороны бульвара Эстония крыле Viru Keskus рядом с парком Таммсааре, а его посадочная зона с уникальными зеркальными домами ÖÖD простирается в виде террасы до самого парка. В фуд-корт было инвестировано 5 миллионов евро.

Что же попробовать в новом фуд-корте?

Mikkeller

Mikkeller — один из пяти ведущих мировых производителей крафтового пива из Копенгагена, который поставляет в Эстонию лучший выбор как классического, так и безалкогольного пива. В модном и оригинальном баре к качественному крафтовому пиву подаются хрустящие закуски с лондонским акцентом. Одна из особенностей бара Mikkeller заключается в том, что разливное пиво там часто меняется. Однако до конца года открытия из-под крана будет литься только пиво местных пивоварен.

Фермерское мороженое KÜLM

Мороженое ручной работы KÜLM производится из самого чистого молока в Эстонии, поступающего с фермы Nopri, в сотрудничестве с известным эстонским поваром Йоэлем Остратом. Изготавливаемое вручную в Тарту фермерское мороженое в итальянском стиле типа джелато сочетает в себе многовековой итальянский опыт и молоко счастливых вырумааских коров. Мороженое доступно во многих необычных вкусах, например, базилик, березовый сок с печеньем и карамеллизированный сыр с маракуйей.

Freya Foodbar