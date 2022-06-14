„Уже не так глаза мои сияют“: у поэта Владимира Вишневского подозревают глаукому

Недавно 68-летний поэт презентовал свою 29-ю книгу на книжном фестивале „Красная площадь“. Он появился на публике в очках с желтыми линзами, передвигаясь самостоятельно. Когда Вишневский снял очки во время автограф-сессии, окружающие заметили патологические изменения в его глазах.

„Левый глаз поэта покрыт странной белесой пленкой, а на правом так полопались капилляры, что он будто залит кровью“, — говорится в источнике.

Сам Вишневский отрицал свое заболевание: „Мое здоровье нормально. Я вот вас вижу“. При этом его супруга на вопросы журналистов коротко ответила: „Лечимся“. Подтверждать предполагаемый диагноз и раскрывать подробности лечения она не стала.

Врач-офтальмолог Александр Федоров назвал глаукому „коварным заболеванием“, которое может привести к слепоте.

„Мы видим, что левый глаз смотрит немножечко в сторону — так называемое расходящееся косоглазие. Мы можем даже заметить помутнение роговицы, в виде облачка. Скорее всего, левый глаз либо очень плохо видит, либо не видит практически ничего, поэтому здесь все лечение направлено на сохранение оставшегося видящего глаза“, — прокомментировал доктор ситуацию Вишневского.

По словам Федорова, желтые очки, как правило, надевают при глаукоме. Доктор также выразил надежду, что он ошибся в предполагаемом диагнозе, и проблема поэта не настолько серьезна.