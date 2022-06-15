Бритни Спирс подписала брачный договор, по которому одна сторона явно проигрывает

Бритни Спирс совсем недавно в третий раз вышла замуж. Певица не скрывает, что счастлива с новым возлюбленным Сэмом Асгари. Они были вместе пять лет до того, как узаконили отношения. Все это время Асгари помогал артистке освобождаться от тотального контроля со стороны отца. Как только суд встал на сторону певицы и она была признана дееспособной, влюбленные практически сразу объявили о своей помолвке. Бракосочетание состоялось 9 июня на вилле Спирс в Калифорнии.

Поклонники артистки хоть и радуются за нее, но многие опасались, что Асгари вступил в этот союз ради корыстного интереса. Еще до свадьбы пары стали появляться новости, что Бритни подпишет с мужем брачный контракт. Некоторые детали оказались в западной прессе. Сообщалось, что Сэм в случае развода хочет получить от жены крупную выплату за каждый прожитый с нею год. Это время он оценивает в 5 миллионов долларов. Такие сообщения настроили против Асгари многих фанатов Бритни, но на деле история оказалась совсем другой.

13 июня журналисты TMZ выяснили, что Спирс и Асгари все же подписали документы, которые защищают финансовое состояние артистки. По некоторым данным, звезда имеет активы в 60 миллионов долларов, 28-летний тренер явно уступает ей в этом вопросе.

Из документа, который удалось добыть репортерам, следует, что Сэм не получит ни цента в случае развода.

Супруги не могут претендовать на имущество друг друга и остаются каждый при своем. А вот как будут делиться все приобретения за время брака, пока не ясно. Но в документе наверняка прописаны и эти моменты.

Факт наличия брачного контракта с такими условиями сразу добавил очков Асгари в глазах поклонников певицы. „Теперь у кого-то вряд ли возникнет желание говорить о том, что Сэму нужны только деньги Бритни“, — активно обсуждают новости в Сети.

Молодожены пока не комментируют эти новости, но сам Сэм Асгари еще до свадьбы шутил, что именно он настаивал на договоре, чтобы „Сохранить свой джип и коллекцию обуви“.