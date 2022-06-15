Сегодня в Viru Keskus открывается новая ресторанная улица

По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманна, создание фудкорта Viru является частью комплексной программы обновления Viru Keskus. „За всё время своего существования мы осуществляем самую большую перестройку. Мы начали обновление именно с зоны питания, и с сегодняшнего дня приглашаем всех посетителей познакомиться с творчеством лучших гастрономических заведений Эстонии“, — говорит он.

Цель фудкорта Viru — предложить качественную и разнообразную еду по разумной цене в самом сердце Таллинна. Так, например, ресторан Kolm Tilli pizza & pasta привез в столицу из Тарту дровяную печь для пиццы в итальянском стиле и разработал в честь открытия новый рецепт пасты. Входящий в пятерку лучших мировых производителей крафтового пива ресторан Mikkeller из Копенгагена приготовил специальный сорт пива, а Freya Foodbaar предлагает меню, созданное Янно Леппиком, недавним лауреатом премии Michelin.

Помимо этого, гостей порадуют своими лучшими деликатесами изготовитель свежайшего фермерского мороженого KÜLM; производитель азиатской уличной еды KimiJimi; создатель гавайских вкусов PokeBowl & Meze; мастера южноамериканской кухни Stereo StreetFood, предлагающие тако, тортильи, гуакамоле и почти весь спектр уникальной латиноамериканской кухни; восхитит тающими во рту изысканными десертами Pavlova; угостит лучшими в столице сортами кофе Papermill; предложит истинную уличную еду F. Burger; любимый бренд суши в Эстонии MySushi; поставщик восточных вкусов CHI и любимые в Узбекистане богатые вкусовые качества передаст своим клиентам семейное предприятие Samsa Family Bakers, имеющее давние традиции. В качестве нового решения на фудкорте появился культовый Airstream, который станет домом для поп-ап ресторанов, и где свежие морепродукты и устрицы первым предложит So Shellfish.