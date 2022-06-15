„Был ад“: Андрей Макаревич сходил на концерт Максима Галкина

„Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладёт тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса“, — поделился своим наблюдением Макаревич.

„Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад. Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог“, — продолжил он.

Но затем пришло и понимание: „Дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) - дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь , этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьёй. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился)“.

Что же касается самого концерта, музыкант был краток: Галкин работает отлично.