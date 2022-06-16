БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Концерты и фестивали, которые не стоит пропускать этим летом: каждый найдет себе что-то по душе

Концерт Passenger(19.06)

19 июня 2022 года британский автор-исполнитель Passenger приедет в Таллинн в рамках своего европейского турне. Passenger стал известен в 2013 году, когда его песня „Let Her Go“ возглавила все чарты. Сегодня видео на эту песню имеет более 3 миллиардов просмотров на YouTube. Minimal Wind, который начал карьеру с Eesti Laul, будет специальным гостем.

Популярная песня Passenger:

Концерт Дуа Липы в Литве (19.06)

19 июня в 20:00 на арене Жальгирис, Каунас (Kauno Žalgirio) в Литве выступит одна из самых популярных британских исполнительниц - Дуа Липа. Она начала свою музыкальную карьеру в возрасте 14 лет. В 2015 году певица подписала контракт с Warner Bros Records и вскоре выпустила свой первый сингл. Сегодня она одна из самых слушаемых артисток в мире. Билеты на концерт можно приобрести в Piletilevi.

Tom Odelli kontsert Концерт Тома Оделла (22.06)

22 июня британский певец Том Оделл выступит в Noblessner valukoda в рамках своего европейского тура „The Monsters Tour“. На площадке будут исполнены главные хиты артиста „Another Love“, „Heal“ и „Grow Old With Me“, а также свежие музыкальные композиции Оделла.

Известный музыкант начал свою карьеру певца только после того, как некоторое время работал в качестве профессионального автора песен. Главным образом потому, что никто другой просто не подходил для исполнения душевных композиций Оделла. Подробнее о мероприятии читайте здесь.

Pühajärve Jaanituli (22.06 - 23.06)

Костер на Яанов день в Пюхаярве (Pühajärve Jaanituli) (22.06 - 23.06)

Один из самых ожидаемых фестивалей лета, Pühajärve Jaanituli, возвращается. Среди местных артистов на мероприятии выступят Smilers, Terminaator, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu и многие другие. Из-за рубежа будут артисты Sub Focus, Netsky и Julian Jordan. Фестиваль на Яанов день в Пюхаярве - единственный фестиваль в Эстонии, где вы также может попробовать банджи-джа́мпинг.

Больше информации о мероприятии здесь.

Фестиваль Weekend в Финляндии (1.07 - 3.07)