БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Концерты и фестивали, которые не стоит пропускать этим летом: каждый найдет себе что-то по душе(2)
Вы все еще не решили, на какой концерт или фестиваль купить билеты этим летом? Ниже вы найдете полный список мероприятий, которые точно не стоит пропускать!
Концерт Passenger(19.06)
19 июня 2022 года британский автор-исполнитель Passenger приедет в Таллинн в рамках своего европейского турне. Passenger стал известен в 2013 году, когда его песня „Let Her Go“ возглавила все чарты. Сегодня видео на эту песню имеет более 3 миллиардов просмотров на YouTube. Minimal Wind, который начал карьеру с Eesti Laul, будет специальным гостем.
Популярная песня Passenger:
Концерт Дуа Липы в Литве (19.06)
19 июня в 20:00 на арене Жальгирис, Каунас (Kauno Žalgirio) в Литве выступит одна из самых популярных британских исполнительниц - Дуа Липа. Она начала свою музыкальную карьеру в возрасте 14 лет. В 2015 году певица подписала контракт с Warner Bros Records и вскоре выпустила свой первый сингл. Сегодня она одна из самых слушаемых артисток в мире. Билеты на концерт можно приобрести в Piletilevi.
Tom Odelli kontsert Концерт Тома Оделла (22.06)
22 июня британский певец Том Оделл выступит в Noblessner valukoda в рамках своего европейского тура „The Monsters Tour“. На площадке будут исполнены главные хиты артиста „Another Love“, „Heal“ и „Grow Old With Me“, а также свежие музыкальные композиции Оделла.
Известный музыкант начал свою карьеру певца только после того, как некоторое время работал в качестве профессионального автора песен. Главным образом потому, что никто другой просто не подходил для исполнения душевных композиций Оделла. Подробнее о мероприятии читайте здесь.
Pühajärve Jaanituli (22.06 - 23.06)
Костер на Яанов день в Пюхаярве (Pühajärve Jaanituli) (22.06 - 23.06)
Один из самых ожидаемых фестивалей лета, Pühajärve Jaanituli, возвращается. Среди местных артистов на мероприятии выступят Smilers, Terminaator, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu и многие другие. Из-за рубежа будут артисты Sub Focus, Netsky и Julian Jordan. Фестиваль на Яанов день в Пюхаярве - единственный фестиваль в Эстонии, где вы также может попробовать банджи-джа́мпинг.
Больше информации о мероприятии здесь.
Фестиваль Weekend в Финляндии (1.07 - 3.07)
1.-3. В Хямеенлинне пройдет крупнейший летний фестиваль, на который соберется народ со всей Европы. В этом году фестивалю Weekend исполняется 10 лет, и на сцену выйдут самые известные в мире исполнители электронной музыки. Среди них американская рэп-сенсация Post Malone, DJ David Guetta, Tove Lo, DJ Snake, Stormzy и многие другие.
Мероприятие пройдет в Kantola Event Park, на одной из крупнейших фестивальных площадок в Финляндии. Билеты можно приобрести в Piletilevi.
Retrobest (1.07 - 2.07)
В этом году Retrobest снова принесет незабываемые впечатления и позволит вам насладиться отличным отдыхом на берегу озера Пюхаярве. Игры, конкурсы и культурная программа с любимыми песнями из 80-х и 90-х годов. На сцене будут иностранные гости - Hermes House band, Lou Bega, Bad Boys Blue, Sandra и DJ BoBo! А также местные звезды - Иво Линна, Анне Вески, 2 Quick Start, расширенный состав Smilers и специальные гости Terminaator.
Концерт Криса Нормана в Литве (2.07)
2 июля английский автор-исполнитель Крис Норман выступит в городе Биржай, Литва. Артист приобрел известность благодаря участию в группе Smokie, а через некоторое время начал сольную карьеру. Его песня „Midnight lady“ возглавила чарты в 80-х годах, и после этого следовали один хит за другим.
Официально концерт начинается в 18:00, сначала выступят группы на разогреве. Мероприятие продлится до полуночи.
Фестиваль позитива в Латвии Positivuse Festival (15.07 - 17.07)
В середине лета в Риге пройдет Positivuse Festival, который также стал чрезвычайно популярным среди эстонцев. Там выступят такие всемирно известные артисты, как A$AP Rocky, Megan Thee Stallion и Jamie xx, а также многие другие.
Видео с фестиваля 2019-го года:
Пляжный фестиваль Высу Võsu Rannafestival (29.07 - 31.07)
В этом году исполняется 10 лет самому большому пляжному фестивалю лета . Это юбилей, так что ожидайте незабываемую вечеринку! На сцену выйдут одни из лучших местных артистов, включая 5MIINUST, Terminaator, 2 Quick Start, Shanon и многих других. Из зарубежных артистов на сцене выступит легендарный Dr. Alban.
Территория фестиваля будет открыта для посетителей в пятницу, 29.07.2022 19:00 - 02:00 и в субботу, 30.07.2022 14:00 - 01:00. Билеты можно приобрести в Ticketer и Piletilevi.
Фестиваль Augustibluus (5.08 - 7.08)
Фестиваль Augustibluus проводится уже в 28-й раз. Благодаря все более серьезной программе, значительному интересу публики и положительным отзывам во многих музыкальных изданиях, Augustibluus зарекомендовал себя как один из ведущих европейских блюзовых фестивалей. Визитной карточкой Augustibluus является особенно позитивная атмосфера. Говорят, что фестиваль превращает Хаапсалу в рай для любителей хорошей музыки.
Помимо местных исполнителей, в программе также примут участие лучшие в своей области артисты из США, Канады, Бразилии, Австрии, Венгрии, Англии и Финляндии. Подробное расписание фестиваля смотрите на сайте augustibluus.ee, билеты можно приобрести в Piletilevi.
Мировое Турне Джастина Бибера, концерт в Хельсинки (9.08)
Хорошие новости для поклонников Бибера! На второй неделе августа, 9.08, канадская поп-звезда выступит в Хельсинки в рамках своего „Justice World Tour“. Певец верит, что это будет его лучшее турне, и обещает публике великолепное шоу.
„Мы много работали над тем, чтобы создать лучшее мировое турне в истории, - делится Джастин с поклонниками, - Нам не терпится поделиться всем этим с вами“. До скорой встречи!“
Концерт Эда Ширана в Хельсинки (20.08)
В конце августа на олимпийском стадионе в Хельсинки состоится долгожданный концерт Эда Ширана, билеты на который уже почти распроданы. К радости поклонников 21 августа состоится дополнительный концерт. Билеты поступили в продажу на сайте Lippu, единственном официальном канале.
Тур Эда Ширана „+ - = ÷ x Tour“ стартовал в конце апреля. На этот раз артист будет выступать на круглой сцене, окруженной зрителями со всех сторон. Концерт Ширана в июле 2019 года в аэропорту Малми в Финляндии собрал рекордные 108 000 человек. В этом году снова ожидается огромный успех.