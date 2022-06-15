Умер бывший КВНщик и артист шоу „Даешь молодежь“ Халил Мусаев

Юморист и актер Халил Мусаев скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает ТАСС. Мусаев выступал в команде КВН „Махачкалинские бродяги“. Также комик снимался в проектах „Горцы от ума“ и „Даешь молодежь“. Около недели назад он был госпитализирован с инфарктом головного мозга.