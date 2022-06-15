„Лжет за деньги“: Садальский назвал причину разрыва с Татьяной Васильевой

„Ее любовь к деньгам — вот причина нашего расставания. Она за деньги все что угодно скажет. Главное, чтобы побольше заплатили. Все время говорит, что ей надо кормить детей. И лжет ради них по заказу, за деньги“, — пояснил Садальский.

Вместе с этим актер предположил, что Васильева ненавидит даже своих детей и пытается от них „откупиться“. Он удивился тому, что актриса „обливает всех грязью“. Садальский подчеркнул, что для него деньги не играют столь значимой роли. По словам артиста, самое важное для него — человеческие отношения.