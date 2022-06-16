Шоубиз
16.06.2022, 16:32

ФОТО | Шикарная пара! Валерий и Дарья Карпины красиво отметили деревянную свадьбу на эстонской мызе

 
Karpin family
Karpin family
ФОТО: Galina Abbiasova

Главный тренер сборной России Валерий Карпин со своей женой певицей Дарьей Карпиной отметили первый юбилей семьи - 5 лет со дня свадьбы. Торжество проходило на эстонской мызе Сака, на свадьбе собрались близкие друзья и родственники. Смотрите фото!

Семья Карпиных была в полном составе. На протяжении вечера, как и принято на свадьбе — звучало „горько“, гости веселились, участвовали в конкурсах, пели и дарили теплые поздравления.

Karpin family

На деревянной свадьбе праздничное настроение создавал лучший дуэт ведущих в Эстонии — Виталий Вестеринен и Алина Захарова. Невероятно красивые фотографии с торжества сделала Галина Аббясова. А приглашенными гостями стала известная музыкальная группа „Виави“.

Karpin wedding

Желаем семье Карпиных процветания и долгих счастливых лет вместе!

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