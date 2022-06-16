ФОТО | Шикарная пара! Валерий и Дарья Карпины красиво отметили деревянную свадьбу на эстонской мызе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин со своей женой певицей Дарьей Карпиной отметили первый юбилей семьи - 5 лет со дня свадьбы. Торжество проходило на эстонской мызе Сака, на свадьбе собрались близкие друзья и родственники. Смотрите фото!