16.06.2022, 16:32
ФОТО | Валерий и Дарья Карпины красиво отметили деревянную свадьбу на эстонской мызе
ФОТО: Galina Abbiasova
Главный тренер сборной России Валерий Карпин со своей женой певицей Дарьей Карпиной отметили первый юбилей семьи - 5 лет со дня свадьбы. Торжество проходило на эстонской мызе Сака, на свадьбе собрались близкие друзья и родственники. Смотрите фото!
Семья Карпиных была в полном составе. На протяжении вечера, как и принято на свадьбе — звучало „горько“, гости веселились, участвовали в конкурсах, пели и дарили теплые поздравления.
Фотографии с торжества сделала Галина Аббясова. А приглашенными гостями стала известная музыкальная группа „Виави“.